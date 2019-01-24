Головин не попал в список отстраненных игроков "Монако"
Игрока "Монако" Александра Головина не отстранили от первой команды. Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее главный тренер Анри заявил, что "число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо". Он сказал, что отстранил от первой команды тех игроков, которые "заботятся о своём будущем".
"Монако" после 21 тура занимает 19 место турнирной таблицы, набрав 15 баллов.
Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне хавбек участвовал в 13 матчах и отметился одиним ассистом.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14