Головин не попал в заявку матча с "Лионом"

Теги александр головинмонаколион

Головин не попал в заявку матча с "Лионом"

Хавбек "Монако" Александр Головин пропустить матч 8-го тура Лиги 1 с "Лионом". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист восстанавливается после травмы, полученной в конце августа в матче Лиги 1 с "Метцем" (1:0). Футболист пропустил все сентябрьские и октябрьские встречи команды.

Встреча команд состоится сегодня, 25 октября.

Не пропустите: Месси высказался о соперничестве с Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи

Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов