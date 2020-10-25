Головин не попал в заявку матча с "Лионом"

Хавбек "Монако" Александр Головин пропустить матч 8-го тура Лиги 1 с "Лионом". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист восстанавливается после травмы, полученной в конце августа в матче Лиги 1 с "Метцем" (1:0). Футболист пропустил все сентябрьские и октябрьские встречи команды.