Головин не попал в заявку матча с "Лионом"
Хавбек "Монако" Александр Головин пропустить матч 8-го тура Лиги 1 с "Лионом". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист восстанавливается после травмы, полученной в конце августа в матче Лиги 1 с "Метцем" (1:0). Футболист пропустил все сентябрьские и октябрьские встречи команды.
Встреча команд состоится сегодня, 25 октября.
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|50
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|27
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|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|27
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|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18