Головин не попал в заявку "Монако" на матч с ПСЖ

Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит матч 11-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ.

24-летнего футболиста не включили в заявку команды на игру, которая состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

При этом пресс-служба монегасков уточнила, что восстановление россиянина после надрыва мышцы задней поверхности бедра находится на финальном этапе.

Напомним, что Головин травмировался в конце августа и с тех пор находится в лазарете.

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