Головин не попал в заявку "Монако" на матч с ПСЖ
Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит матч 11-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ.
24-летнего футболиста не включили в заявку команды на игру, которая состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
При этом пресс-служба монегасков уточнила, что восстановление россиянина после надрыва мышцы задней поверхности бедра находится на финальном этапе.
Напомним, что Головин травмировался в конце августа и с тех пор находится в лазарете.
Не пропустите: Названа дата возвращения Головина на поле. | http://soccernews.ru
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