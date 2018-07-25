Головин не примет участие в матче за Суперкубок России

Теги цска москваалександр головин

Головин не примет участие в матче за Суперкубок России

Хавбек ЦСКА Александр Головин пропустит игру за Суперкубок России.

Как сообщают российские СМИ, игрок не отправится на матч с "Локомотивом", так как в скором времени сменит клуб.

Напомним, что главными претендентами на Головина являются "Монако" и "Челси".

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