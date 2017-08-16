Головин: "Не скажу, готов ли к выступлениям за "Арсенал"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал свой возможный переход в лондонский "Арсенал".

"Моя реакция, если завтра скажут, что лондонский "Арсенал" сделал конкретное предложение ЦСКА по моему трансферу? Конечно, мне было бы приятно услышать, что мной интересуется команда такого уровня. Наверное, любой футболист, неважно - молодой, опытный - мечтает попробовать себя в Европе.

Не скажу на 100%, готов или нет морально и физически к такому вызову, поскольку не тренировался с такими клубами. Да, мы с ЦСКА играли с топ-клубами в Лиге Чемпионов, но нужно глубже погрузиться в эту атмосферу. Конечно, мне хотелось бы попробовать", - цитирует 21-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Головин назвал главного претендента на чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru