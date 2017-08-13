Головин: "Не стал бы переоценивать слова Гончаренко о моем вкладе в победу над "Спартаком"

Теги александр головинцска москвавиктор гончаренкоспартак москва

Головин: "Не стал бы переоценивать слова Гончаренко о моем вкладе в победу над "Спартаком"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал слова главного тренера своей команды Виктора Гончаренко о своем вкладе в итоговую победу над "Спартаком".

"Игра получилась очень эмоциональной. Конечно, неприятно пропускать и проигрывать по ходу матча, особенно в дерби. Хорошо, что проявили характер и вырвали победу. Не стал бы переоценивать слова главного тренера о том, что переломили игру благодаря моим усилиям. Вся команда смогла добавить в нужный момент и добиться необходимого результата", - цитирует 21-летнего хавбека Р-Спорт.

Напомним, ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:1. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 6 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 6 11
6 Ахмат 6 9
7 Уфа 6 9
8 Рубин 6 8
9 Спартак Москва 6 8
10 Динамо Москва 6 7
11 Урал 5 7
12 Тосно 6 6
13 СКА Хабаровск 6 4
14 Арсенал Тула 5 3
15 Анжи 6 3
16 Амкар 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов