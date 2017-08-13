Головин: "Не стал бы переоценивать слова Гончаренко о моем вкладе в победу над "Спартаком"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал слова главного тренера своей команды Виктора Гончаренко о своем вкладе в итоговую победу над "Спартаком".

"Игра получилась очень эмоциональной. Конечно, неприятно пропускать и проигрывать по ходу матча, особенно в дерби. Хорошо, что проявили характер и вырвали победу. Не стал бы переоценивать слова главного тренера о том, что переломили игру благодаря моим усилиям. Вся команда смогла добавить в нужный момент и добиться необходимого результата", - цитирует 21-летнего хавбека Р-Спорт.

Напомним, ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:1. | soccernews.ru