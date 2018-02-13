Головин не сыграет в ответном матче против "Црвены Звезды"
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".
В первой игре команд, которая в эти минуты проходит в Белграде, 21-летний хавбек уже успел получить предупреждение, которое оказалось для него третьим в текущем сезоне в еврокубках. Из-за перебора желтых карточек ключевой игрок армейцев не поможет своей команде 22-го февраля.
Напомним, Минько верит в победу ЦСКА в Лиге Европы. | soccernews.ru
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