Головин не сыграет в ответном матче против "Црвены Звезды"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

В первой игре команд, которая в эти минуты проходит в Белграде, 21-летний хавбек уже успел получить предупреждение, которое оказалось для него третьим в текущем сезоне в еврокубках. Из-за перебора желтых карточек ключевой игрок армейцев не поможет своей команде 22-го февраля.

Напомним, Минько верит в победу ЦСКА в Лиге Европы. | soccernews.ru