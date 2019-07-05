Головин не сыграет за "Монако" в товарищеских матчах в Бельгии

Теги монакоалександр головин

Головин не сыграет за "Монако" в товарищеских матчах в Бельгии

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в список игроков команды, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.

Кроме Головина в список не попали также и другие футболиста, которые в июне играл за свои сборные.

6 июля "Монако" сыграет с "Серкль Брюгге", а 7 июля монегаски встретятся "Локереном",

Полностью список футболистов выглядит следующим образом: 

Вратари: Бенальо, Нарди;

Защитники: Колина, Жемерсон, Налдо, Панзо, Попович, Сидибе, Силва, Витиньо.

Полузащитники: Аолу, Фабрегас, Массенджо, Милло, Наварро, Бастиао, Бошилья, Рони Лопеш, Желсон Мартинш.

Нападающие: Айя, Кардона, Фостер, Гуано, Мбула, Силла.

Не пропустите: Головин, Фалькао и Фабрегас представили новую форму "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов