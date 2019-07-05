Головин не сыграет за "Монако" в товарищеских матчах в Бельгии

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в список игроков команды, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.

Кроме Головина в список не попали также и другие футболиста, которые в июне играл за свои сборные.

6 июля "Монако" сыграет с "Серкль Брюгге", а 7 июля монегаски встретятся "Локереном",

Полностью список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Бенальо, Нарди;

Защитники: Колина, Жемерсон, Налдо, Панзо, Попович, Сидибе, Силва, Витиньо.

Полузащитники: Аолу, Фабрегас, Массенджо, Милло, Наварро, Бастиао, Бошилья, Рони Лопеш, Желсон Мартинш.

Нападающие: Айя, Кардона, Фостер, Гуано, Мбула, Силла.

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