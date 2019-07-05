Головин не сыграет за "Монако" в товарищеских матчах в Бельгии
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в список игроков команды, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.
Кроме Головина в список не попали также и другие футболиста, которые в июне играл за свои сборные.
6 июля "Монако" сыграет с "Серкль Брюгге", а 7 июля монегаски встретятся "Локереном",
Полностью список футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Бенальо, Нарди;
Защитники: Колина, Жемерсон, Налдо, Панзо, Попович, Сидибе, Силва, Витиньо.
Полузащитники: Аолу, Фабрегас, Массенджо, Милло, Наварро, Бастиао, Бошилья, Рони Лопеш, Желсон Мартинш.
Нападающие: Айя, Кардона, Фостер, Гуано, Мбула, Силла.
Не пропустите: Головин, Фалькао и Фабрегас представили новую форму "Монако". | http://soccernews.ru
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