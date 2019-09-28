Головин: "Не уделяю особого внимания своим голам"

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Головин: "Не уделяю особого внимания своим голам"

Хавбек "Монако" Александр Головин дал понять, что для него успехи команды выше, чем личная статистика.

"Я не уделяю особого внимания своим голам, это не так важно. Прежде всего, мы должны вернуть "Монако" на вершину", - сказал россиянин.

Напомним, что Головин стал героем европейского мид-уика. Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче с "Ниццей", что принесло "Монако" первую победу в сезоне.

Также стоит отметить, что в прошлой кампании монегаски едва не вылетели из Лиги 1 и в новом розыгрыше пока борются за выживание.

Не пропустите: Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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