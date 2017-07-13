Головин: "Не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото"



Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что он не собирается менять клуб.

"Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото", - приводят слова Головина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 21-летним Головиным интересуются "Челси" и "Арсенал".

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