Головин: "Никаких разговоров о моем переходе нет"

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Головин: "Никаких разговоров о моем переходе нет"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

"Стараюсь не думать о том, что могу уехать куда-то играть. На данный момент я нахожусь в сборной, все цели связаны с Чемпионатом Мира, чтобы хорошо выступить. Как будет дальше, так и будет. Никаких разговоров нет о переходе, об этом только в интернете пишут. Мне пока никто и ничего не говорил", - цитирует 21-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Дзагоев рекомендует Головину уехать в Европу. | soccernews.ru

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