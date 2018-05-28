Головин: "Никаких разговоров о моем переходе нет"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

"Стараюсь не думать о том, что могу уехать куда-то играть. На данный момент я нахожусь в сборной, все цели связаны с Чемпионатом Мира, чтобы хорошо выступить. Как будет дальше, так и будет. Никаких разговоров нет о переходе, об этом только в интернете пишут. Мне пока никто и ничего не говорил", - цитирует 21-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Дзагоев рекомендует Головину уехать в Европу. | soccernews.ru