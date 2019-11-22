Головин - о кумирах: "После Евро-2008 я был в восторге от Аршавина"

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Головин - о кумирах: "После Евро-2008 я был в восторге от Аршавина"

Полузащитник "Монако" Александр Головин признался, что у него никогда не было кумиров в мире футбола, однако есть один игрок, который особенно впечатлил его.

"У каждого человека должны быть цели, и такие ориентиры очень мотивируют. Ты смотришь, как играет Месси или Роналду и понимаешь, что трудом и усердием можно развить природные качества почти до совершенства. Что касается меня, то не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя мне всегда нравились атакующие игроки. А после Евро-2008 я был в восторге от Андрея Аршавина, который здорово сыграл за сборную и потом провёл фантастический сезон в Англии", - сказал Головин.

Напомним, что на Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, а Аршавин в том турнире забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах.

Не пропустите: Аршавин назвал вратаря сборной России, который должен стать основным на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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