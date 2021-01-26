Головин - о прозвище "Царь": "Это просто шутка"

Хавбек "Монако" Александр Головин прокомментировал прозвище "Царь", которое ему дала пресс-служба клуба.

Напомним, что Твиттер "монегасков" сравнил россиянина с царем после того, как от забил быстрый гол после выхода на замену. Это был первый матч Головина после травмы.

"Честно говоря, не очень внимательно слежу за всем этим. Узнал после игры, а весь ажиотаж, к счастью, проходит мимо меня. Мне это просто не нужно, стараюсь абстрагироваться.