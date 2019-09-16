Головин - о жизни в Монако: "Нет времени на шампанское и яхты"

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал о своей жизни в городе на побережье Средиземного моря.

"Не на все 100 процентов, но на 95 я освоился. Язык знаю не в идеале, но для жизни мне хватает. Хочется владеть им в совершенстве. У меня есть учитель по английскому и французскому, занимаюсь, бывает, по два раза в неделю. Два раза английский, один раз – французский, а на следующий день наоборот: два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но я с закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы.

Здесь у меня совсем нет времени, ни на шампанское, ни на яхты. На яхте я один раз был, и то снимался в форме клуба. В рестораны хожу, наверное, один или максимум два раза в неделю, потому что у нас двухразовые тренировки, так как игры сейчас раз в неделю, поэтому нет времени и сил. Кушаю на базе, дома, даже не гуляю.

Первые полгода каждый день был для меня тяжёлым, но понимал, что я в большой команде, что ни у каждого есть такой шанс. Ты не имеешь права взять и сдаться. Спустя время, таких мыслей у меня нет", - сказал Головин.

Напомним, что "Монако" купил россиянина год назад у ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин сыграл за монегасков 39 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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