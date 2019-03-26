Головин обогнал Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году
Профессиональная футбольная лига Франции показала список игроков с наивысшим процентом успешных обводок в Лиге 1 в этом году.
Первую строчку занял игрок "Амьена" Стивен Мендоса, у него 87,5% успешных обводок. На втором месте - полузащитник "Монако" Александр Головин (85%). И замыкает тройку лидеров футболист ПСЖ Неймар (84,2%).
Так выглядит полный список и топ-10 игроков:
1. Стивен Мендоса ("Амьена") – 87,5%
2. Александр Головин ("Монако") – 85%
3. Неймар (ПСЖ) – 84,2%
4. Бертран Траоре ("Лион")– 78,3%
5. Матьё Доссеви ("Тулуза") – 77,8%
6. Атем Бен-Арфа ("Ренн") – 75%
7. Макс-Ален Градель ("Тулуза") – 74,4%
8. Валентин Ронжье ("Нант") – 73,3%
9. Мемфис Депай ("Лион") – 72,7%
10. Гаэтан Лаборде ("Монпелье") – 71,4%.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20