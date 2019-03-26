Головин обогнал Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году

Профессиональная футбольная лига Франции показала список игроков с наивысшим процентом успешных обводок в Лиге 1 в этом году.



Первую строчку занял игрок "Амьена" Стивен Мендоса, у него 87,5% успешных обводок. На втором месте - полузащитник "Монако" Александр Головин (85%). И замыкает тройку лидеров футболист ПСЖ Неймар (84,2%).



Так выглядит полный список и топ-10 игроков:



1. Стивен Мендоса ("Амьена") – 87,5%

2. Александр Головин ("Монако") – 85%

3. Неймар (ПСЖ) – 84,2%

4. Бертран Траоре ("Лион")– 78,3%

5. Матьё Доссеви ("Тулуза") – 77,8%

6. Атем Бен-Арфа ("Ренн") – 75%

7. Макс-Ален Градель ("Тулуза") – 74,4%

8. Валентин Ронжье ("Нант") – 73,3%

9. Мемфис Депай ("Лион") – 72,7%

10. Гаэтан Лаборде ("Монпелье") – 71,4%.

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