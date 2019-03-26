Головин обогнал Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году

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Головин обогнал Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году

Профессиональная футбольная лига Франции показала список игроков с наивысшим процентом успешных обводок в Лиге 1 в этом году.

Первую строчку занял игрок "Амьена" Стивен Мендоса, у него 87,5% успешных обводок. На втором месте - полузащитник "Монако" Александр Головин (85%). И замыкает тройку лидеров футболист ПСЖ Неймар (84,2%).

Так выглядит полный список и топ-10 игроков:

1. Стивен Мендоса ("Амьена") – 87,5%
2. Александр Головин ("Монако") – 85%
3. Неймар (ПСЖ) – 84,2%
4. Бертран Траоре ("Лион")– 78,3%
5. Матьё Доссеви ("Тулуза") – 77,8%
6. Атем Бен-Арфа ("Ренн") – 75%
7. Макс-Ален Градель ("Тулуза") – 74,4%
8. Валентин Ронжье ("Нант") – 73,3%
9. Мемфис Депай ("Лион") – 72,7%
10. Гаэтан Лаборде ("Монпелье") – 71,4%.

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