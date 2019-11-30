Головин объяснил феномен работы Черчесова в сборной России

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Головин объяснил феномен работы Черчесова в сборной России

Хавбек "Монако" Александр Головин порассуждал о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"В чём феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жёсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум – сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в "Зените" так не обороняется, как в сборной. Черчесов – очень требовательный тренер, поэтому ты не можешь выйти и не доработать", - сказал Головин.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года.

Под руководством 56-летнего наставника национальная команда успешно выступила на ЧМ-2018 и в квалификации Евро-2020, но провалилась на Кубке Конфедераций-2017 и в Лиге Наций.

Не пропустите: Головин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес Дзюбы. | http://soccernews.ru
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