Головин объяснил, почему выбрал "Монако", а не "Челси"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, почему прошлым летом он отдал предпочтение французскому клубу, а не "Челси", который также на него претендовал.

"Почему-то для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде поменьше. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре. Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал всё правильно. Если бы я перешёл в "Челси", всё было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого", - сказал Головин в новом выпуске ютуб-блога "КраСава".

Напомним, что "Монако" купил 22-летнего хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.

В составе монегасков Головин сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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