Головин объяснил, почему выбрал "Монако", а не "Челси"

Теги монакочелсиалександр головин

Головин объяснил, почему выбрал "Монако", а не "Челси"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, почему прошлым летом он отдал предпочтение французскому клубу, а не "Челси", который также на него претендовал.

"Почему-то для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде поменьше. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре. Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал всё правильно. Если бы я перешёл в "Челси", всё было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого", - сказал Головин в новом выпуске ютуб-блога "КраСава".

Напомним, что "Монако" купил 22-летнего хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.

В составе монегасков Головин сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Головин поделился планами на будущее. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов