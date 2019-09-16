Головин оценил перспективы братьев Миранчуков заиграть в "Монако"

Хавбек "Монако" Александр Головин порассуждал о том, смогут ли заиграть в составе монегасков братья Миранчуки из "Локомотива".

"Я бы любому русскому футболисту был бы рад, если бы мы могли поиграть вместе за границей. А Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры - они на очень хорошем уровне", - сказал Головин.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 15 миллионов евро, а Антона - в 16 миллионов.

Что касается Головина, то он перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В его активе 39 матчей, 4 гола и 4 ассиста.

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