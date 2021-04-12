Головин оценил свою игру в матче чемпионата Франции с "Дижоном"
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о своей игре в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Дижоном" (3:0). В этой встрече россиянин отдал голевую передачу.
"Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно победить. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа. Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи", — приводит слова Головина "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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