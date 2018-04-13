Головин оценил выступления ЦСКА в еврокубках
Полузащитник ЦСКА Александр Головин положительно оценил выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.
"Мы сыграли неплохой матч с "Арсеналом". Конечно, хотелось добиться положительного результата и выйти в следующий раунд, но немного не хватило. Ключевым стал отрезок при счёте 2:0. Нужно было забивать третий гол, и шансы для этого были. В любом случае ЦСКА достойно выступил в еврокубках в этом сезоне, хотя понятно, что хочется побеждать в каждом турнире", - приводят слова Головина российские СМИ.
Напомним, что ЦСКА занял третье место в группе в Лиге Чемпионов. А в Лиге Европы дошел до четвертьфинала, обыграв по пути "Црвену Звезду" и "Лион".
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