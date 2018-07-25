Головин определился с новым клубом

Теги монакоалександр головинцска москва

Головин определился с новым клубом

Хавбек ЦСКА Александр Головин принял решение перебраться в "Монако".

Как сообщил журналист Сергей Егоров, игрок в ближайшие дни пройдет медобследование, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение.

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Читайте также: Головин не примет участие в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов