Головин определился с новым клубом

Хавбек ЦСКА Александр Головин принял решение перебраться в "Монако".

Как сообщил журналист Сергей Егоров, игрок в ближайшие дни пройдет медобследование, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение.

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

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