Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьеры

3 Теги цска москваалександр головинбарселона

Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьерыПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин определился с предпочтительным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний хавбек армейцев предпочитает уже этим летом перебраться в каталонскую "Барселону". Россиянин поставил "сине-гранатовых" выше туринского "Ювентуса", лондонских "Арсенала" и "Челси", "Манчестер Юнайтед", а также мадридского "Реала", которые в разной степени проявляли в нем заинтересованность.

Напомним, Каррера оценил шансы Головина заиграть в "Ювентусе". | soccernews.ru

Комментарии
Человек

НУ и зря, если это правда! Ювентус для него стал бы очень хорошим клубом!

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рома

господи в одном матче немного отличился и уже в барселону !а в сборной СВОЕЙ страны --западло ? а пупок не развяжется после сборной россии хотя бы тренироваться в барселоне ? плохо всё это кончится для него --были уже "гениальные" русские футболисты !и где они сейчас ? ну например аршавин кажется только в казахстан добрался

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Ринат

Ого! Круто. Видимо красно-синий цвет ему родней.

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