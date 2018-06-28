Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьеры

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин определился с предпочтительным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний хавбек армейцев предпочитает уже этим летом перебраться в каталонскую "Барселону". Россиянин поставил "сине-гранатовых" выше туринского "Ювентуса", лондонских "Арсенала" и "Челси", "Манчестер Юнайтед", а также мадридского "Реала", которые в разной степени проявляли в нем заинтересованность.

Напомним, Каррера оценил шансы Головина заиграть в "Ювентусе". | soccernews.ru