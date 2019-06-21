Головин определился со своим будущим в "Монако"
Хавбек "Монако" Александр Головин сделал заявление касательно своего будущего во французском клубе.
"Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе "Монако". Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом. Думаю, конкретные цели и задачи нам чуть позже поставит руководство клуба. Что касается меня, то хотелось бы быть максимально полезным команде", - сказал 23-летний россиянин.
"Монако" прошлым летом купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне игрок забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.
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