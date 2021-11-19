Головин останется в "Монако"
Фото инстаграм Александра Головина
Вице-президент "Монако" Олег Петров отрицает, что полузащитник Александр Головин может уйти в "Эвертон".
Ранее сообщалось, что монегаски запросили за своего игрока 46 миллионов евро.
"Это всё неправда, это не так, мы ничего не запрашивали у английского клуба. Сейчас мы не готовы продать Головина", - сказал Петров.
Головин в текущем сезоне сыграл 16 матчей за "Монако", забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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