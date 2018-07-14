Головин отказал двум английским грандам

6 Теги цска москваалександр головинарсенал лондончелси

Головин отказал двум английским грандамПолузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин хочет продолжить карьеру в "Ювентусу".

Как сообщает The Mirror, "Челси" и "Арсенал" не интересуют футболиста, хотя продолжат попытки купить россиянина.

Головин же будет дожидаться предложения "Ювентуса".

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Комментарии
Maestro

Фейк. Кому он на фиг нужен))

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Alex

в "Ювентусу".

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Борис

Челси в рейтинге клубов 3место Арсенал 6 место а Ювентус занимает 20 место на данный момент.Юветус много денег не предложит за Головина так как и так раскошелились за Роналду:)лучше играть в Челси...потом глядишь потянется к Черешеву;)вот тогда булет огонь;)

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Борис

100% хочет с Криштиано:)

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Ваня

С роналду поиграть хочет :)

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Анатолий

Смотри что тебе по душе. заслужил такие предложения.

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