Головин отказал двум английским грандам

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин хочет продолжить карьеру в "Ювентусу".

Как сообщает The Mirror, "Челси" и "Арсенал" не интересуют футболиста, хотя продолжат попытки купить россиянина.

Головин же будет дожидаться предложения "Ювентуса".

Читайте: Витиньо близок к переходу в "Фламенго" | http://soccernews.ru