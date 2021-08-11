Головин отреагировал на переход Месси в ПСЖ

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Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своём отношении к переезду в чемпионат Франции экс-капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что во вторник звёздный аргентинец стал игроком ПСЖ, заключив контракт по схеме "2+1".

"Мне тут особо комментировать нечего. У нас свои цели и задачи. Но здорово, что он приехал в Лигу 1, будет интересно. ПСЖ в любом случае серьёзный соперник, там много сильных футболистов", - сказал Головин.

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