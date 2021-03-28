Головин отреагировал на слова Дзюбы после победы над Словенией
Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Полузащитник сборной России Александр Головин в шутку отреагировал на слова капитана команды Артема Дзюбы, который после матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении (2:1) сказал в конце речи "Извините, если надоел".
"Надоел прилично", - написал Головин в комментариях под видео Дзюбе.
Напомним, что в матче со Словенией Дзюба оформил дубль и теперь на его счету стало 29 голов за сборную России. По этому показателю он всего на один гол отстает от рекордсмена Александра Кержакова (30).
Не пропустите: Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Словенией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов
-
Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд
-
Главные новости дня: 27 марта
-
Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта
-
Португалия сыграла вничью с Сербией
Лента новостей
-
"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера
-
Жиров покинул сборную России и вернется в Германию
-
Тихонов высказался о возможности возглавить "Спартак"
-
Футболист "Уфы" забил 3 гола за 8 секунд на тренировке (видео)
-
Легенда "Спартака" высказался об увольнении из клуба Газизова
-
Головин отреагировал на слова Дзюбы после победы над Словенией
-
Шевченко объявил состав сборной Украины на матч с Финляндией в отборе ЧМ-2022
-
Тренер сборной Португалии ярко высказался о незасчитанном голе Роналду
-
"Лидс" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
-
В "Милане" приняли решение по судьбе Тонали
-
Роналду высказался после скандального матча с Сербией
-
Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов
-
Бакайоко может остаться в "Наполи"
-
Тодибо рассказал, почему он ушел из "Барселоны"
-
"Зенит" поддержал всемирную акцию "Час Земли" (фото)
-
"Ювентус" готов отдать молодого таланта в обмен на хавбека "Сассуоло" Локателли
-
Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд
-
Африканский футболист рассказал, как он пожертвовал сексом ради футбола
-
Главные новости дня: 27 марта
-
Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта