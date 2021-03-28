Головин отреагировал на слова Дзюбы после победы над Словенией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Александр Головин в шутку отреагировал на слова капитана команды Артема Дзюбы, который после матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении (2:1) сказал в конце речи "Извините, если надоел".

"Надоел прилично", - написал Головин в комментариях под видео Дзюбе.

Напомним, что в матче со Словенией Дзюба оформил дубль и теперь на его счету стало 29 голов за сборную России. По этому показателю он всего на один гол отстает от рекордсмена Александра Кержакова (30).

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