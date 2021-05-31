Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси"

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Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси"

Фото инстаграм Александра Головина

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин дал понять, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в "Челси".

"Хотел бы я перейти в "Челси"? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал [Лиги Чемпионов]. Так что - да, это супертоп", - сказал 25-летний россиянин.

В прошедшем сезоне Головин забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах за "Монако".

Контракт полузащитника с монегасками рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 28 миллионов евро.

Не пропустите: Головин высказался о Мбаппе. | http://soccernews.ru
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