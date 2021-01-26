Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ

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Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ

Полузащитник "Монако" Александр Головин признался, что пока у него нет мыслей о продолжении карьеры в российском клубе.

Напомним, что летом 2018 года монегаски купили хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.

"Не было такого, чтобы я жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что всё сделал правильно, переходя из ЦСКА в "Монако". Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о "Монако", о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице.

Приоритеты на ближайший год? Как я уже сказал, сейчас связываю себя только с "Монако". Да и вообще не очень правильно мыслить так. Планы на ближайший год, два и так далее. Не нужно загадывать очень далеко вперёд. Есть тренировки, ближайшие игры, о них и нужно думать. К тому же сложно рассуждать обо всём этом гипотетически. Будет предложение, тогда и будем думать", - сказал Головин.

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