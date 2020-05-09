Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

Теги монакоалександр головинкилиан мбаппедимитри пайе

Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe определяет лучших игроков завершившегося сезона Лиги 1 в разных номинациях.

За звание лучшего плеймейкера среди прочих поборется полузащитник "Монако" Александр Головин.

Конкурентами россиянина будут Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флоран Молле ("Монпелье") и Димитри Пайе ("Марсель").

В сезоне 2019/20 Головин сыграл за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. 

Не пропустите: "Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня. | http://soccernews.ru
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