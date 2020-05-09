Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe
Авторитетное французское издание L’Equipe определяет лучших игроков завершившегося сезона Лиги 1 в разных номинациях.
За звание лучшего плеймейкера среди прочих поборется полузащитник "Монако" Александр Головин.
Конкурентами россиянина будут Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флоран Молле ("Монпелье") и Димитри Пайе ("Марсель").
В сезоне 2019/20 Головин сыграл за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13