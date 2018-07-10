Головин: "Почему пенальти бил Фернандес? Не знаю, надо у него спросить"
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился эмоциями от выступления команда на домашнем Чемпионате Мира.
Российская сборная вылетела в 1/4 финала домашнего турнира, уступив Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
"Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды.
Мы готовились к тому, что у Хорватии очень сильная линия полузащиты, особенно центр поля. Все игроки хорватской сборной хорошо проявили себя в матче с нами. В середине поля они действовали очень здорово.
Почему бил Фернандес? Не знаю. Надо у него спросить. Он решился исполнить 11-метровый. Подошёл, пробил, не получилось. Но ничего страшного - каждый может неудачно исполнить пенальти", - сказал Головин.
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