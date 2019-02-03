Головин поддержал братьев Кокориных
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выразил поддержку братьям Кокориным, которые уже почти четыре месяца находятся в СИЗО.
22-летний футболист в сторис своего инстаграма опубликовал фотографию с Александром и Кириллом, сопроводив её хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.
Напомним, что братья Кокорины являются фигурантами уголовного дела. Они принимали участие в избиении нескольких человек в центре Москвы в октябре прошлого года. Срок их ареста истекает 8 февраля, однако уже 6 февраля их пребывание под стражей суд может продлить ещё на два месяца.
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