Головин поддержал братьев Кокориных

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Головин поддержал братьев Кокориных

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выразил поддержку братьям Кокориным, которые уже почти четыре месяца находятся в СИЗО.

22-летний футболист в сторис своего инстаграма опубликовал фотографию с Александром и Кириллом, сопроводив её хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.

Напомним, что братья Кокорины являются фигурантами уголовного дела. Они принимали участие в избиении нескольких человек в центре Москвы в октябре прошлого года. Срок их ареста истекает 8 февраля, однако уже 6 февраля их пребывание под стражей суд может продлить ещё на два месяца.

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