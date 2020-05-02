Головин поделился мнением о решении досрочно закончить сезон Лиги 1

Теги монакоалександр головин

Головин поделился мнением о решении досрочно закончить сезон Лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин дал комментарии по поводу досрочного завершения футбольного сезона во Франции.

"Сложно что-либо комментировать. Можно долго рассуждать, была возможность доиграть чемпионат или нет, но решение в данный момент принимают не футболисты и даже не клубы. Нам остаётся только принять его и надеяться, что ситуация во всём мире нормализуется как можно скорее", - сказал российский хавбек.

Напомним, что розыгрыш Лиги 1 решили закончить уже сейчас, поскольку французские власти из-за пандемии коронавируса запретили до сентября проведение массовых мероприятий в стране.

23-летний Головин сыграл за "Монако" в текущем сезоне 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. 

Не пропустите: Руководство "Монако" высказалось по поводу досрочного завершения сезона. | http://soccernews.ru
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