Головин поделился мыслями после победы над "Амьеном"

Хавбек "Монако" Александр Головин прокомментировал победный матч над "Амьеном" (2:1) в матче 24-го тура Лиги 1.

"Главное - набрали три балла. Было сложно, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Мы доказали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа", - сказал Головин.

После 24 туров чемпионата Франции "Монако" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов.

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