Головин поделился мыслями после победы над "Амьеном"

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Головин поделился мыслями после победы над "Амьеном"

Хавбек "Монако" Александр Головин прокомментировал победный матч над "Амьеном" (2:1) в матче 24-го тура Лиги 1. 

"Главное - набрали три балла. Было сложно, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Мы доказали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа", - сказал Головин.

После 24 туров чемпионата Франции "Монако" занимает  5-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов.

А еще: "Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном" и другие результаты 24-го тура Лиги 1 | http://soccernews.ru
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