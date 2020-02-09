Головин поделился мыслями после победы над "Амьеном"
Хавбек "Монако" Александр Головин прокомментировал победный матч над "Амьеном" (2:1) в матче 24-го тура Лиги 1.
"Главное - набрали три балла. Было сложно, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Мы доказали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа", - сказал Головин.
После 24 туров чемпионата Франции "Монако" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов.
А еще: "Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном" и другие результаты 24-го тура Лиги 1 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Лилль
|24
|40
|4
|Ренн
|23
|40
|5
|Монпелье
|23
|34
|6
|Лион
|23
|33
|7
|Реймс
|23
|33
|8
|Ницца
|23
|33
|9
|Страсбур
|23
|33
|10
|Монако
|23
|32
|11
|Нант
|23
|32
|12
|Бордо
|23
|31
|13
|Анжер
|24
|30
|14
|Брест
|23
|29
|15
|Сент-Этьен
|23
|28
|16
|Метц
|23
|27
|17
|Дижон
|23
|24
|18
|Ним
|23
|21
|19
|Амьен
|23
|20
|20
|Тулуза
|24
|13