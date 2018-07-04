Головин поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

"С хорватами надо действовать от своих сильных сторон, навязывать свою игру. Кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и выиграет" - цитирует Головина официальный сайт РФС.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

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