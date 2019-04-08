Головин поделился планами на будущее

Теги александр головинмонако

Головин поделился планами на будущее

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал о своих планах на будущее.

"Моя мечта - играть в Европе - уже сбылась, однако останавливаться я не намерен. Куда я мог бы перейти из "Монако"? Итальянский чемпионат мне вообще не импонирует. Если в АПЛ, то я бы выбрал "Арсенал", - приводят слова Головина российские СМИ.

Головин перебрался в "Монако" в 2018 году. За это время он провел 28 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

Читайте также: Головин хочет стать киберспортсменом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу

Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 30 81
2 Лилль Лилль 31 61
3 Лион Лион 31 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 31 50
5 Марсель Марсель 31 48
6 Реймс Реймс 31 47
7 Ницца Ницца 31 47
8 Монпелье Монпелье 31 45
9 Страсбур Страсбур 31 43
10 Ренн Ренн 30 42
11 Ним Ним 30 40
12 Анжер Анжер 31 38
13 Бордо Бордо 31 38
14 Тулуза Тулуза 31 35
15 Нант Нант 30 31
16 Монако Монако 31 31
17 Амьен Амьен 31 31
18 Дижон Дижон 31 24
19 ФК Кан ФК Кан 31 23
20 Генгам Генгам 31 23
Полная таблица

топ-5 тегов