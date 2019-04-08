Головин поделился планами на будущее
Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал о своих планах на будущее.
"Моя мечта - играть в Европе - уже сбылась, однако останавливаться я не намерен. Куда я мог бы перейти из "Монако"? Итальянский чемпионат мне вообще не импонирует. Если в АПЛ, то я бы выбрал "Арсенал", - приводят слова Головина российские СМИ.
Головин перебрался в "Монако" в 2018 году. За это время он провел 28 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.
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