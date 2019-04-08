Головин поделился планами на будущее

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал о своих планах на будущее.

"Моя мечта - играть в Европе - уже сбылась, однако останавливаться я не намерен. Куда я мог бы перейти из "Монако"? Итальянский чемпионат мне вообще не импонирует. Если в АПЛ, то я бы выбрал "Арсенал", - приводят слова Головина российские СМИ.

Головин перебрался в "Монако" в 2018 году. За это время он провел 28 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

Читайте также: Головин хочет стать киберспортсменом. | http://soccernews.ru