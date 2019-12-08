Головин поделился впечатлениями от игры с "Амьеном"

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Головин поделился впечатлениями от игры с "Амьеном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победный матч команды с "Амьеном" (3:0). Об этом сообщает "Чемпионат".

В этой встрече футболист сделал голевую передачу и по версии сайта Whoscored признан лучшим игроком встречи.

"Тяжёлый матч. Было много борьбы, позиционных атак, минимум голевых моментов. Неудивительно, что в такой ситуации многое решили стандарты. Хорошо, что во втором тайме нам удалось забить сначала после углового, а потом после штрафного. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола, поэтому важно, что мы открыли счёт, а потом почти сразу забили ещё дважды. После этого игра, по сути, была сделана. Очень рад, что мы добились победы в этой встрече", - сказал Головин.

После 16 туров чемпионата Франции "Монако" занимает 9 место в турнирной таблице. В следующей встрече команда сыграет с "Анже" (14 декабря).

А еще: "Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1| http://soccernews.ru
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