Головин полностью восстановился после травмы
Полузащитник "Монако" Александр Головин после трёхмесячного перерыва готов вернуться на поле.
Пресс-служба монегасков выложила в твиттере видео, на котором видно, что хавбек уже тренируется в общей группе.
⚽️— AS Monaco (@AS_Monaco) December 3, 2020
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- #LOSCASM pic.twitter.com/iztPqVHkgb
Напомним, что россиянин с конца августа восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.
Ближайший соперник "Монако" - "Лилль". Матч состоится 6 декабря в 14:00 по московскому времени.
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