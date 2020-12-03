Головин полностью восстановился после травмы

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Головин полностью восстановился после травмы

Полузащитник "Монако" Александр Головин после трёхмесячного перерыва готов вернуться на поле.

Пресс-служба монегасков выложила в твиттере видео, на котором видно, что хавбек уже тренируется в общей группе.

Напомним, что россиянин с конца августа восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

Ближайший соперник "Монако" - "Лилль". Матч состоится 6 декабря в 14:00 по московскому времени.

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