Головин полностью восстановился после травмы
Фото инстаграм Александра Головина
Полузащитник Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако", сообщает Sport24.
По информации источника, 25-летний футболист полностью восстановился после травмы, однако в ближайшем матче не сыграет по рекомендации медицинского штаба.
В текущем сезоне россиянин провёл за "Монако" 23 игры, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Он не выходил на поле с 19 декабря.
В воскресенье монегаски без Головина на выезде встретятся с "Монпелье". Стартовый свисток прозвучит в 19:05 по московскому времени.
Не пропустите: Чернов: "Мне кажется, Головин очень сильно скучает по России". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Дженоа" и "Удинезе" сильнейшего не выявили
-
Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов
-
"Байер" вернулся в гонку за Азмуном
-
Почеттино рассказал о состоянии Месси
-
"Кадис" добыл гостевую победу над "Леванте" в 22-м туре Ла Лиги
-
Футболисты "Зенита" и "Ботева" подрались в концовке товарищеского матча
-
"Зенит" не смог победить болгарский "Ботев" в товарищеском матче
-
"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в первом матче без Бенитеса
-
Манчини решил вернуть Балотелли в сборную Италии
-
"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Арсенала"
-
У Газизова может быть несколько расписок от владельца "Спартака" Федуна
-
"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты
-
Исидор перешёл из "Монако" в "Локомотив"
-
Головин полностью восстановился после травмы
-
Каррагер и Невилл составили сборные лучших игроков 2021 года. Оба не включили Роналду и Месси
-
Три клуба РПЛ поспорят за Деспотовича
-
Карпин переживает из-за отсутствия тренера у сборной Польши
-
Зинченко пропустит матч с "Саутгемптоном": названа причина
-
Слуцкий рассказал о трансферных планах "Рубина"
-
Три топ-клуба Европы ведут борьбу за Закарию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13