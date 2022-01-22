Головин полностью восстановился после травмы

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Головин полностью восстановился после травмы

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако", сообщает Sport24.

По информации источника, 25-летний футболист полностью восстановился после травмы, однако в ближайшем матче не сыграет по рекомендации медицинского штаба.

В текущем сезоне россиянин провёл за "Монако" 23 игры, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Он не выходил на поле с 19 декабря.

В воскресенье монегаски без Головина на выезде встретятся с "Монпелье". Стартовый свисток прозвучит в 19:05 по московскому времени.

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