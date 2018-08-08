Головин получил серьёзную травму

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Головин получил серьёзную травму

Новичок "Монако" Александр Головин получил серьёзную травму, сообщает французская пресса.

Официальной информации о повреждении россиянина и сроках его восстановления пока нет, но всех настораживает тот факт, что хавбек передвигается на костылях.

22-летний Головин пока не провёл за "Монако" ни одного матча. Клуб заплатил за него 30 миллионов евро. 

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