Головин помог "Монако" разгромить "Бордо"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 3:0.

Победу монегаскам принесли голы Орельена Тчуамени, Александра Головина и Виссама Бен-Йеддера.

"Монако", набрав 14 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 7 очками остался на 17-й позиции.

"Монако" – "Бордо" - 3:0 (1:0)

Голы: Тчуамени, 34 - 1:0, Головин, 48 - 2:0, Бен-Йеддер, 64 (с пенальти) - 3:0

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 74), Головин (Диоп, 57), Желсон Мартинш (Диатта, 73), Тчуамени (Фофана, 83), Матазо, Якобс, Бен-Йеддер (Боадю, 74), Фолланд.

"Бордо": Костиль, Пембеле (Мара, 68), Мешер, Грегерсен, Кватенг, Мангаш (Менса, 69), Франсержио (Зеркан, 69), Отавио (Дилросун, 55), Адли, Хван Ый Чжо, Калу (Элис, 55).

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