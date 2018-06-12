Головин попал на первую полосу авторитетного спортивного издания

Теги александр головинцска москва

Головин попал на первую полосу авторитетного спортивного изданияСтатья о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине оказалась на первой странице свежего номера Tuttosport.

На обложке итальянского журнала размещена фотография перспективного россиянина.

По данным СМИ, игроком интересуется местный "Ювентус".

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-лиги, в которых стал автором пяти голов и трех результативных передач.

Читайте:  "Ювентус" приготовил 30 миллионов на хавбека "Тоттенхэма" | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов