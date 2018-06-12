Головин попал на первую полосу авторитетного спортивного издания

Статья о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине оказалась на первой странице свежего номера Tuttosport.

На обложке итальянского журнала размещена фотография перспективного россиянина.

По данным СМИ, игроком интересуется местный "Ювентус".

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-лиги, в которых стал автором пяти голов и трех результативных передач.

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