Головин попал в сферу интересов "Реала"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что внимание королевского клуба к себе 22-летний хавбек привлек своим выступлением на Чемпионате Мира в составе сборной России. Ожидается, что на его приобретение президент "сливочных" Флорентино Перес готов будет выделить до 30-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Рамоса удивило подписание "Реалом" украинского вратаря. | soccernews.ru