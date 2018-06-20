Головин попал в сферу интересов "Реала"

Теги реал мадридцска москваалександр головинфлорентино перес

Головин попал в сферу интересов "Реала"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что внимание королевского клуба к себе 22-летний хавбек привлек своим выступлением на Чемпионате Мира в составе сборной России. Ожидается, что на его приобретение президент "сливочных" Флорентино Перес готов будет выделить до 30-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Рамоса удивило подписание "Реалом" украинского вратаря. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов