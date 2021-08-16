Головин попал в заявку "Монако" на игру с "Шахтёром"

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин восстановился после травмы, полученной в минувшую пятницу.

25-летний футболист оказался в заявке монегасков на матч квалификации Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

В новом сезоне Головин провёл 4 игры, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

"Монако" примет "Шахтёр" во вторник, 17 августа. Победитель этого противостояния отправится в групповой этап ЛЧ.

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