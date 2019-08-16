Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца"
Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин попал в заявку клуба на матч 2-го тура Лиги 1 с "Мецем".
Матч состоится завтра, 17 августа. Начало - 21:00 (мск).
Le groupe Rouge et Blanc pour le déplacement à Metz (J2 - Ligue 1) #FCMASM #DAGHEMUNEGU ⚪️ pic.twitter.com/YDgB739X7c— AS Monaco (@AS_Monaco) 16 августа 2019 г.
Первый матч турнира с "Лионом" Головин пропустил из-за большого количества желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19.
А еще: Головин заявил, что футболистов критикуют за видеоигры| http://soccernews.ru
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