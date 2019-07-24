Головин поучаствовал в представлении новой гостевой формы "Монако"

Теги монакоалександр головин

Головин поучаствовал в представлении новой гостевой формы "Монако"

"Монако" презентовал новый гостевой комплект на предстоящий сезон.

Новая форма черного цвета с золотыми вставками. Форма создана брендом спортивной одежды Карра.

Отметим, что в представлении формы поучаствовал россиянин Александр Головин.

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