Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"
"Монако" представил свою новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционных для монегасков красном и белом цветах. Технический спонсор - компания Kappa.
В презентации комплекта принял участие российский полузащитник команды Александр Головин.
July 17, 2020
Напомним, что в досрочно завершённом сезоне "Монако" финишировал на девятом месте в Лиге 1.
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