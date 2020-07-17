Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"

"Монако" представил свою новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных для монегасков красном и белом цветах. Технический спонсор - компания Kappa.

В презентации комплекта принял участие российский полузащитник команды Александр Головин.

Напомним, что в досрочно завершённом сезоне "Монако" финишировал на девятом месте в Лиге 1.

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