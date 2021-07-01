Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"
Фото инстаграм Александра Головина
"Монако" представил видеоролик с презентацией двух комплектов игровой формы команды на сезон 2021/22.
Домашняя экипировка выполнена в традиционных красно-белых цветах, а гостевая - в сером.
Среди прочих презентовал новинку полузащитник сборной России Александр Головин.
° ⚪— AS Monaco (@AS_Monaco) July 1, 2021
@KappaFrance #RiseRiskRepeat #KeepPerforming pic.twitter.com/pjboJxRs6C
В прошедшем сезоне Головин забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах за "Монако".
Не пропустите: Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси". | http://soccernews.ru
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