Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"

Теги монакоалександр головин

Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"

Фото инстаграм Александра Головина

"Монако" представил видеоролик с презентацией двух комплектов игровой формы команды на сезон 2021/22.

Домашняя экипировка выполнена в традиционных красно-белых цветах, а гостевая - в сером.

Среди прочих презентовал новинку полузащитник сборной России Александр Головин.

В прошедшем сезоне Головин забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах за "Монако".

Не пропустите: Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси". | http://soccernews.ru
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