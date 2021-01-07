Головин повторил достижение 14-летней давности

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил самый быстрый с 2007 года гол после выхода на замену в матче французской Лиги 1.

Напомним, что россиянин в среду поразил ворота "Лорьяна" (5:2) спустя 10 секунд после появления на поле во втором тайме.

Головин повторил достижение поляка Иренеуша Еленя, который 14 лет назад в составе "Осера" также забил "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену.

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