Головин повторил достижение 14-летней давности
Полузащитник "Монако" Александр Головин забил самый быстрый с 2007 года гол после выхода на замену в матче французской Лиги 1.
Напомним, что россиянин в среду поразил ворота "Лорьяна" (5:2) спустя 10 секунд после появления на поле во втором тайме.
Головин повторил достижение поляка Иренеуша Еленя, который 14 лет назад в составе "Осера" также забил "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену.
Не пропустите: Головин прокомментировал свой гол "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену. | http://soccernews.ru
главное
-
Гол Месси принёс "Барселоне" победу в Примере впервые с февраля 2019 года
-
"Манчестер Сити" ждёт предложений от "Лацио" по Зинченко
-
Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет
-
Главные новости дня: 6 января
-
Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" повторил достижение "Ливерпуля" в Кубке Лиги
-
Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А
-
Куман оценил игру Месси в матче "Атлетик" - "Барселона"
-
Головин повторил достижение 14-летней давности
-
"Дженоа" конкурирует с "Барселоной" за защитника "Арсенала"
-
Пирло высказался о победе "Ювентуса" над "Миланом"
-
Агенты Туфана отреагировали на слухи об интересе "Спартака" и ЦСКА
-
Головин прокомментировал свой гол "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену
-
Гол Месси принёс "Барселоне" победу в Примере впервые с февраля 2019 года
-
Луис Адриано помог "Палмейрасу" разгромить "Ривер Плейт" в Кубке Либертадорес, "Бока Хуниорс" и "Сантос" сильнейшего не выявили
-
"Манчестер Сити" ждёт предложений от "Лацио" по Зинченко
-
Экс-игрок сборной Аргентины введён в искусственную кому
-
Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет
-
Мостовой недоволен, что "Монако" назвал Головина "царём"
-
Главные новости дня: 6 января
-
Лидерство "Лиона", гол Головина и неудача ПСЖ: все результаты 18-го тура чемпионата Франции
-
Месси догнал лидеров бомбардирской гонки в Ла Лиге
-
"Ювентус" победил "Милан", неудачи "Интера" и "Наполи". Чемпионат Италии, 16-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Милан" прервал 27-матчевую серию без поражений
-
1
Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13