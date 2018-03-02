Головин предпочитает "Золотому мячу" победу на Чемпионате Мира

Хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин отдает предпочтение командными титулам.

"Больше бы хотел выиграть Чемпионат Мира, чем "Золотой мяч". Я - за командный успех" - приводит слова Головина твиттер сборной.

Напомним, что на групповой стадии ЧМ-2018 России предстоит встретиться с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.

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